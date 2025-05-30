ДБР затримало ексзаступника голови Вищого Господарського суду

Затримання фігуранта. Фото: ДБР

Під час розслідування кримінального провадження щодо державної зради, вчиненої суддею Господарського суду Києва, Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються інші причетні особи.

Про це повідомляє ДБР.

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Деталі справи

Як встановило слідство, затриманий, використовуючи свої зв’язки в судовій системі та службове становище та діючи за попередньою змовою, організував ухвалення неправомірних судових рішень.

Повідомляється, що фігурант завдяки маніпуляціям із системою автоматизованого розподілу судових справ забезпечував призначення "потрібних" суддів для розгляду конкретних справ.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що затриманий був у змові із суддею київського Господарського суду, якому раніше повідомлено про підозру у державній зраді.

Чоловіки підозрюються у скоєнні дій, спрямованих на передання 3 млрд грн в інтересах країни-агресора.

За джерелами видання "РБК-Україна", йдеться про заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань здійснили обшуки у помешканні Світлани Панаіотіді — колишньої заступниці міністра економіки, яка обіймала посаду під час каденції Ігоря Петрашка.

Раніше повідомлялося, що в керівника одного з міжрегіональних підрозділів Міністерства юстиції можуть вилучити розкішне авто в рамках конфіскаційної процедури.