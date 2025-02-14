Онлайн-казино Pin-Up — ГБР задержало директора компании и инкриминировало пособничество РФ

Задержание подозреваемого. Фото: ОГП

Правоохранители задержали директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой компании являются граждане российской федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу, 14 февраля.

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Детали дела

В ГБР отметили, что правоохранители задокументировали связи онлайн-казино Pin-Up с российскими структурами, подсанкционными лицами и схемами финансирования государства-агрессора. Установлено, что доходы компании использовались для наполнения бюджета РФ и поддержки вооруженной агрессии против Украины.

Следствие также выявило, что связанные с онлайн-казино лица ведут бизнес на территории так называемой "ЛНР".

"В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет врага. К тому же лицо, которое непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой "СВО", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: ОГП

В Офисе генерального прокурора (ОГП) добавили, что в результате незаконного функционирования на территории Украины этого онлайн-казино осуществлялся сбор информации о клиентах.

"Таким образом в распоряжении государства-агрессора были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований", — рассказывают в ОГП.

Задержанному директору инкриминируется пособничество государству-агрессору. Подозреваемый отвечал за юридические вопросы деятельности онлайн-казино в Украине.

Ранее ГБР задержало члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого подозревают в содействии работе онлайн-казино, связанного с гражданами России. Также был задержан руководитель комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой по подозрению в пособничестве государству-агрессору.