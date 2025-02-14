Онлайн-казино Pin-Up — ДБР затримало директора компанії та інкримінувало пособництво РФ

Затримання підозрюваного. Фото: ОГП

Правоохоронці затримали директора компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї компанії є громадяни російської федерації.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю, 14 лютого.

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Деталі справи

У ДБР зазначили, що правоохоронці задокументували зв’язки онлайн-казино Pin-Up з російськими структурами, підсанкційними особами та схемами фінансування держави-агресора. Встановлено, що прибутки компанії використовувалися для наповнення бюджету РФ та підтримки збройної агресії проти України.

Слідство також виявило, що пов’язані з онлайн-казино особи ведуть бізнес на території так званої "ЛНР".

"У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет ворога. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії. Фото: ОГП

В Офісі генерального прокурора (ОГП) додали, що внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів.

"Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцеперебування клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", — розповідають в ОГП.

Затриманому директору інкриміновано пособництво державі-агресору. Підозрюваний відповідав за юридичні питання діяльності онлайн-казино в Україні.

Раніше ДБР затримало члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого підозрюють у сприянні роботі онлайн-казино, пов’язаного з громадянами Росії. Також було затримано керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору.