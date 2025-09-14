Видео
Зеленский оценил удары Украины по России — вечернее обращение
Главная Новости дня Дания упростит законодательство ради производителя "Фламинго"

Дания упростит законодательство ради производителя "Фламинго"

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 18:59
Дания упростит законодательство ради производства украинского оружия
Ракета "Фламинго". Фото: AP

Украинская компания Fire Point, специализирующаяся на производстве оружия и крылатых ракет большой дальности "Фламинго", планирует построить завод по изготовлению твердого ракетного топлива рядом с датской авиабазой "Скридструп". Для реализации этого проекта правительство Дании готово проигнорировать более 20 действующих законов и нормативных актов,

Об этом сообщает датский общественный вещатель DR.

Дания проигнорирует более 20 юридических норм

Недавно принятый закон, известный как "закон Троэльса Лунда", предоставил правительству широкие полномочия для быстрого воплощения важных для национальной безопасности или чрезвычайных ситуаций проектов. Он будет действовать до конца 2028 года и позволит отменять другие законы, нормативные акты и даже ограничивать право граждан на подачу жалоб.

В случае строительства завода Fire Point могут быть проигнорированы экологические и природоохранные нормы, а также законы о планировании территорий. Новый закон также предусматривает возможность экспроприации частной собственности для реализации оборонных проектов.

Кроме того, компанию временно освободят от обязанности соблюдения правил контроля риска крупных аварий с опасными веществами, которые обычно действуют для подобных производств. Это означает, что на начальном этапе Fire Point будет работать по упрощенным требованиям, но впоследствии должна полностью соответствовать действующему законодательству.

Несмотря на это, в Дании звучат опасения, что правительство может слишком далеко зайти, пренебрегая правовыми ограничениями. В Датском управлении по вопросам бизнеса признали, что для быстрого запуска завода действительно необходимы исключения из ряда правил, однако отметили — в будущем производство обязано будет придерживаться всех стандартов.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
