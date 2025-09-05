Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, что мешает работать над дальнобойным оружием

Зеленский объяснил, что мешает работать над дальнобойным оружием

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 14:14
Производство оружия в Украине — Зеленский назвал основные проблемы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над дальнобойным оружием. Однако сейчас есть проблема с финансами.

Об этом украинский лидер во время брифинга в Ужгороде 5 сентября.

Читайте также:

Производство дальнобойного оружия в Украине

Президент заявил, что украинские специалисты работают над разработкой и модернизацией различных типов вооружений, но не на все хватает финансирования.

"У нас дефицит 6 млрд долларов, это серьезный вызов, потому что это не первые 6 млрд, которые нам нужны и не последние. Поэтому мы над этим работаем", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина уже проводит переговоры с партнерами по поводу привлечения дополнительного финансирования.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина планирует перевооружиться после окончания войны. По его словам, важнейшим гарантом безопасности для нас является наша армия.

Также президент рассказывал, согласовывает ли Украина с США удары по России. Украинские защитники используют дальнобойное оружие отечественного производства.

Владимир Зеленский деньги финансы дальнобойное оружие производство оружия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
