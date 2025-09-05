Виробництво зброї в Україні — Зеленський назвав основні проблеми

Зеленський пояснив, що заважає працювати над далекобійною зброєю
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над далекобійною зброєю. Однак наразі є проблема з фінансами.
Про це український лідер під час брифінгу в Ужгороді 5 вересня.
Виробництво далекобійної зброї в Україні
Президент заявив, що українські фахівці працюють над розробкою та модернізацією різних типів озброєнь, але не на все вистачає фінансування.
"У нас дефіцит 6 млрд доларів, це серйозний виклик, тому що це не перші 6 млрд, які нам потрібні, і не останні. Тому ми над цим працюємо", — сказав Зеленський.
Глава держави додав, що Україна вже проводить перемовини з партнерами з приводу залучення додаткового фінансування.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна планує переозброїтись після закінчення війни. За його словами, найважливішим гарантом безпеки для нас є наша армія.
Також президент розповідав, чи узгоджує Україна зі США удари по Росії. Українські захисники використовують далекобійну зброю вітчизняного виробництва.
