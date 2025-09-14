Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Головна Новини дня Данія спростить законодавство заради виробника "Фламінго"

Данія спростить законодавство заради виробника "Фламінго"

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:59
Данія спростить законодавство заради виробництва української зброї
Ракета "Фламінго". Фото: AP

Українська компанія Fire Point, що спеціалізується на виробництві зброї та крилатих ракет великої дальності "Фламінго", планує збудувати завод із виготовлення твердого ракетного пального поруч із данською авіабазою "Скридструп". Для реалізації цього проєкту уряд Данії готовий проігнорувати понад 20 чинних законів і нормативних актів.

Про це повідомляє данський суспільний мовник DR.

Реклама
Читайте також:

Данія проігнорує понад 20 юридичних норм

Нещодавно ухвалений закон, відомий як "закон Троельса Лунда", надав уряду широкі повноваження для швидкого втілення важливих для національної безпеки чи надзвичайних ситуацій проєктів. Він діятиме до кінця 2028 року та дозволятиме скасовувати інші закони, нормативні акти та навіть обмежувати право громадян на подання скарг.

У випадку будівництва заводу Fire Point можуть бути проігноровані екологічні та природоохоронні норми, а також закони про планування територій. Новий закон також передбачає можливість експропріації приватної власності для реалізації оборонних проєктів.

Крім того, компанію тимчасово звільнять від обов'язку дотримання правил контролю ризику великих аварій із небезпечними речовинами, що зазвичай діють для подібних виробництв. Це означає, що на початковому етапі Fire Point працюватиме за спрощеними вимогами, але згодом має повністю відповідати чинному законодавству.

Попри це, в Данії лунають побоювання, що уряд може надто далеко зайти, нехтуючи правовими обмеженнями. У Данському управлінні з питань бізнесу визнали, що для швидкого запуску заводу справді необхідні винятки з низки правил, проте наголосили — у майбутньому виробництво зобов'язане буде дотримуватися всіх стандартів.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія уклали угоду про спільне виробництво дронів.

А також ми писали, що Володимир Зеленський пояснив, що заважає Україні працювати над виробництвом далекобійного озброєння.

закон Данія ракета далекобійна зброя виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації