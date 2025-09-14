Данія спростить законодавство заради виробництва української зброї

Ракета "Фламінго". Фото: AP

Українська компанія Fire Point, що спеціалізується на виробництві зброї та крилатих ракет великої дальності "Фламінго", планує збудувати завод із виготовлення твердого ракетного пального поруч із данською авіабазою "Скридструп". Для реалізації цього проєкту уряд Данії готовий проігнорувати понад 20 чинних законів і нормативних актів.

Про це повідомляє данський суспільний мовник DR.

Данія проігнорує понад 20 юридичних норм

Нещодавно ухвалений закон, відомий як "закон Троельса Лунда", надав уряду широкі повноваження для швидкого втілення важливих для національної безпеки чи надзвичайних ситуацій проєктів. Він діятиме до кінця 2028 року та дозволятиме скасовувати інші закони, нормативні акти та навіть обмежувати право громадян на подання скарг.

У випадку будівництва заводу Fire Point можуть бути проігноровані екологічні та природоохоронні норми, а також закони про планування територій. Новий закон також передбачає можливість експропріації приватної власності для реалізації оборонних проєктів.

Крім того, компанію тимчасово звільнять від обов'язку дотримання правил контролю ризику великих аварій із небезпечними речовинами, що зазвичай діють для подібних виробництв. Це означає, що на початковому етапі Fire Point працюватиме за спрощеними вимогами, але згодом має повністю відповідати чинному законодавству.

Попри це, в Данії лунають побоювання, що уряд може надто далеко зайти, нехтуючи правовими обмеженнями. У Данському управлінні з питань бізнесу визнали, що для швидкого запуску заводу справді необхідні винятки з низки правил, проте наголосили — у майбутньому виробництво зобов'язане буде дотримуватися всіх стандартів.

