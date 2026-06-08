Дания поможет Украине перенести оборонные производства в Европу

Украинское производство оружия. Фото: Зеленский/Telegram

Дания поддерживает перенос части украинских оборонных производств в страны Европы. Соответствующее решение уже принято, речь идет прежде всего о предприятиях, связанных с производством реактивного топлива. В Копенгагене отмечают, что ключевым фактором остается безопасность из-за рисков гибридной войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на спикера парламента Дании Серена Гаде.

Дания поддерживает релокацию украинской оборонки в Европу

Спикер парламента Дании и бывший министр обороны Серен Гаде прокомментировал сотрудничество с украинской оборонной сферой. По его словам, Дания уже работает над определением безопасных локаций для релокации отдельных производств совместно с компаниями.

Он подчеркнул, что приоритетом в этом процессе является защита инфраструктуры и работников, поскольку Европа также сталкивается с угрозами гибридного характера.

"Нам нужно найти правильные локации.Мы уже это сделали с некоторыми компаниями. Главный вопрос безопасность, потому что в Европе идет гибридная война", — отметил Гаде.

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На вопрос о возможных данных о том, что Россия может отслеживать или искать места релокации украинских предприятий, Гаде не предоставил прямого ответа. В то же время он подчеркнул, что вопрос безопасности должен оставаться определяющим в таких решениях.

"Для меня, как для бывшего министра обороны, очень просто на это ответить: главное — это безопасность", — отметил спикер парламента Дании.

Новини.LIVE информировали, что в конце мая 2026 года Украина предложила Дании создать совместный антибаллистический щит в рамках расширения оборонного сотрудничества. Стороны также обсудили закупку украинских дронов, развитие ПВО и локализацию производства вооружения в Дании. Отдельно речь шла о "датской модели" поддержки оборонной промышленности, которая уже позволила привлечь миллиарды долларов на производство украинского оружия.

Новини.LIVE также писали, что в феврале 2026 года Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили ситуацию в Украине и дальнейшую оборонную поддержку со стороны Копенгагена.