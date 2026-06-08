Данія допоможе Україні перенести оборонні виробництва до Європи
Данія підтримує перенесення частини українських оборонних виробництв до країн Європи. Відповідне рішення вже ухвалене, йдеться насамперед про підприємства, пов’язані з виробництвом реактивного пального. У Копенгагені наголошують, що ключовим фактором залишається безпека через ризики гібридної війни.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на спікера парламенту Данії Серена Гаде.
Данія підтримує релокацію української оборонки до Європи
Спікер парламенту Данії та колишній міністр оборони Серен Гаде прокоментував співпрацю з українською оборонною сферою. За його словами, Данія вже працює над визначенням безпечних локацій для релокації окремих виробництв спільно з компаніями.
Він підкреслив, що пріоритетом у цьому процесі є захист інфраструктури та працівників, оскільки Європа також стикається з загрозами гібридного характеру.
"Нам потрібно знайти правильні локації. Ми вже це зробили з деякими компаніями. Головне питання безпека, тому що в Європі йде гібридна війна", — зазначив Гаде.
На запитання щодо можливих даних про те, що Росія може відстежувати або шукати місця релокації українських підприємств, Гаде не надав прямої відповіді. Водночас він наголосив, що питання безпеки має залишатися визначальним у таких рішеннях.
"Для мене, як для колишнього міністра оборони, дуже просто на це відповісти: головне — це безпека", — зауважив спікер парламенту Данії.
Новини.LIVE інформували, що наприкінці травня 2026 року Україна запропонувала Данії створити спільний антибалістичний щит у межах розширення оборонної співпраці. Сторони також обговорили закупівлю українських дронів, розвиток ППО та локалізацію виробництва озброєння в Данії. Окремо йшлося про "данську модель" підтримки оборонної промисловості, яка вже дозволила залучити мільярди доларів на виробництво української зброї.
Новини.LIVE також писали, що у лютому 2026 року Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Сторони обговорили ситуацію в Україні та подальшу оборонну підтримку з боку Копенгагена.