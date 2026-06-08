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Данія допоможе Україні перенести оборонні виробництва до Європи

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 09:57
Данія допоможе Україні перенести оборонні виробництва до Європи
Українське виробництво зброї. Фото: Зеленський/Telegram

Данія підтримує перенесення частини українських оборонних виробництв до країн Європи. Відповідне рішення вже ухвалене, йдеться насамперед про підприємства, пов’язані з виробництвом реактивного пального. У Копенгагені наголошують, що ключовим фактором залишається безпека через ризики гібридної війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на спікера парламенту Данії Серена Гаде.

Данія підтримує релокацію української оборонки до Європи

Спікер парламенту Данії та колишній міністр оборони Серен Гаде прокоментував співпрацю з українською оборонною сферою. За його словами, Данія вже працює над визначенням безпечних локацій для релокації окремих виробництв спільно з компаніями.

Він підкреслив, що пріоритетом у цьому процесі є захист інфраструктури та працівників, оскільки Європа також стикається з загрозами гібридного характеру.

"Нам потрібно знайти правильні локації. Ми вже це зробили з деякими компаніями. Головне питання безпека, тому що в Європі йде гібридна війна", — зазначив Гаде.

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На запитання щодо можливих даних про те, що Росія може відстежувати або шукати місця релокації українських підприємств, Гаде не надав прямої відповіді. Водночас він наголосив, що питання безпеки має залишатися визначальним у таких рішеннях.

"Для мене, як для колишнього міністра оборони, дуже просто на це відповісти: головне — це безпека", — зауважив спікер парламенту Данії.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці травня 2026 року Україна запропонувала Данії створити спільний антибалістичний щит у межах розширення оборонної співпраці. Сторони також обговорили закупівлю українських дронів, розвиток ППО та локалізацію виробництва озброєння в Данії. Окремо йшлося про "данську модель" підтримки оборонної промисловості, яка вже дозволила залучити мільярди доларів на виробництво української зброї.

Новини.LIVE також писали, що у лютому 2026 року Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Сторони обговорили ситуацію в Україні та подальшу оборонну підтримку з боку Копенгагена.

Данія Україна оборонна сфера
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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