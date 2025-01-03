На Тайване выпустят настольную игру, где предлагается остановить вторжение Китая

Настольная игра о вторжении на Тайвань от Mizo Games. Фото: Reuters

На Тайване скоро выйдет необычная настольная игра, в которой игрокам предлагается испытать свои силы в борьбе против вторжения Китая. Настольные игры очень популярны среди любителей гаджетов, поэтому разработчики из Mizo Games быстро собрали деньги на краудфандинговой площадке.

О необычной новинке среди настольных игр информирует Reuters.

Читайте также:

В чем особенности игры о вторжении на Тайвань

Как уже понятно, действие игры разворачивается на фоне вооруженного конфликта вокруг Тайваня, планируется выпустить в январе 2025 года. Это "хайповая" тема на фоне новых угроз со стороны Пекина, считают разработчики.

В новой игре под названием "2045" игрокам предлагается разобраться в трудностях войны с помощью красочных карт действий и ролевых персонажей, участвующих в операциях за 10 дней до вымышленного китайского вторжения на Тайвань.

Сюда входят военнослужащие вооруженных сил Тайваня, китайские спящие агенты и прокитайские политики, пытающиеся подорвать оборону острова, а также граждане, берущие оружие, чтобы защитить свою родину.

Тайваньский производитель настольных игр Mizo Games начал краудфандинг игры в августе. В течение двух с половиной месяцев компания получила более 121 966 долларов для финансирования проекта. Разработчики заявляют, что хотели бы, чтобы "игроки чувствовали, что они хотят победить, и думали о том, что они сделают, чтобы победить".

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин заявил в новогоднем обращении, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем. Он также предупредил тех, кого считает силами, выступающими за независимость Тайваня как на самом острове, так и за его пределами.

А в октябре китайские военные провели очередной раунд военных игр вблизи Тайваня. Командование НОАК (Национальной освободительной армии Китая) заявило, что это предупреждение о "сепаратистских действиях сил независимости Тайваня".