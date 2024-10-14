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Біля Тайваню знову гаряче — КНР своїми навчаннями "попереджає сепаратистів"

14 жовтня 2024 04:52
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Китай знову проводить навчання поблизу Тайваню, щоб "попередити сепаратистів"
Армія Китаю. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Китайські військові розпочали новий раунд військових ігор поблизу Тайваню. Командування НВАК (Національної визвольної армії Китаю) заявило, що це попередження щодо "сепаратистських дій сил незалежності Тайваню". 

Про це повідомляє Reuters

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Як проходять ці навчання Китаю поблизу Тайваню

Командування китайських військ на Східному ТВД повідомило, що "це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності".

Командування опублікувало карту, на якій показано дев'ять районів навколо Тайваню, де проходили навчання. Китайські кораблі та літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні бойової готовності з моря і повітря, блокуванні ключових портів і районів, нападах на морські та наземні цілі та "спільному захопленні всебічної переваги", повідомило командування.

Рада Тайваню з питань розробки політики у справах материкового Китаю заявила, що останні військові ігри та відмова Китаю відмовитися від застосування сили були "відвертими провокаціями", які серйозно підірвали регіональний мир і стабільність.

Високопоставлений представник служби безпеки Тайваню, розмовляючи з Reuters на умовах анонімності, враховуючи делікатність ситуації, сказав, що вони вважають, що Китай практикує блокування тайванських портів на північ і південь від острова та міжнародних судноплавних шляхів, а також відсіч прибуття іноземних військ. 

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебував з візитом у Китаї. Він анонсував розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

Народний депутат Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.

Китай військові навчання конфлікт провокація Тайвань

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