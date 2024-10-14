Китай снова проводит обучение вблизи Тайваня, чтобы "предупредить сепаратистов"

Армия Китая. Фото: Reuters

Китайские военные начали новый раунд военных игр вблизи Тайваня. Командование НОАК (Национальной освободительной армии Китая) заявило, что это предупреждение о "сепаратистских действиях сил независимости Тайваня".

Об этом сообщает Reuters.

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Командование китайских войск на Восточном ТВД сообщило, что "это законная и необходимая операция по защите государственного суверенитета и национального единства".

Командование опубликовало карту, на которой показаны девять районов вокруг Тайваня, где проходили обучение. Китайские корабли и самолеты приближаются к Тайваню в "непосредственной близости по разным направлениям", сосредотачиваясь на патрулировании боевой готовности с моря и воздуха, блокировании ключевых портов и районов, нападениях на морские и наземные цели и "совместном захвате всестороннего превосходства", сообщило командование.

Совет Тайваня по вопросам разработки политики по делам материкового Китая заявил, что последние военные игры и отказ Китая отказаться от применения силы были "откровенными провокациями", серьезно нарушившими региональный мир и стабильность.



Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня, разговаривая с Reuters на условиях анонимности, учитывая деликатность ситуации, сказал, что они считают, что Китай практикует блокировку тайваньских портов к северу и югу от острова и международных судоходных путей, а также отпор прибытия иностранных войск.

Напомним, в июле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находился с визитом в Китае. Он анонсировал пространные, подробные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру.

Народный депутат Олег Дунда заявил, что Китай не просто так пригласил Дмитрия Кулебу. Это свидетельствует о намерениях КНР найти самый быстрый путь для окончания войны в Украине, потому что он в нем заинтересован.