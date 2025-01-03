Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Дай бій армії Китаю — Тайвань випустить гру про вторгнення arrow

Дай бій армії Китаю — Тайвань випустить гру про вторгнення

3 січня 2025 05:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На Тайвані випустять настільну гру, де пропонується зупинити вторгнення Китаю
Настільна гра про вторгнення на Тайвань від Mizo Games. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На Тайвані невдовзі вийде незвичайна настільна гра, в якій гравцям пропонується випробувати свої сили в боротьбі проти вторгнення Китаю. Настільні ігри дуже популярні серед любителів гаджетів, тому розробники з Mizo Games швидко назбирали гроші на краудфандинговому майданчику. 

Про незвичайну новинку серед настільних ігор інформує Reuters.

Читайте також:

В чому особливості гри про вторгнення на Тайвань

Як вже зрозуміло, дія гри розгортається на тлі збройного конфлікту навколо Тайваню, планується випустити в січні 2025 року. Це "хайпова" тема на тлі нових загроз з боку Пекіна, вважають розробники.

У новій грі під назвою "2045" гравцям пропонується розібратися в негараздах війни за допомогою барвистих карток дій і рольових персонажів, які беруть участь в операціях за 10 днів до вигаданого китайського вторгнення на Тайвань.

Сюди входять військовослужбовці збройних сил Тайваню, китайські сплячі агенти та прокитайські політики, які намагаються підірвати оборону острова, а також громадяни, які беруть зброю, щоб захистити свою батьківщину.

Тайванський виробник настільних ігор Mizo Games почав краудфандинг гри в серпні. Протягом двох з половиною місяців компанія отримала понад 121 966 доларів для фінансування проєкту. Розробники заявляють, що хотіли б, щоб "гравці відчували, що вони хочуть перемогти, і думали про те, що вони зроблять, щоб перемогти".

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін заявив у новорічному зверненні, що ніхто не зможе зупинити возз'єднання Китаю з Тайванем. Він також попередив тих, кого вважає силами, які виступають за незалежність Тайваню як на самому острові, так і за його межами.

А у жовтні китайські військові провели черговий раунд військових ігор поблизу Тайваню. Командування НВАК (Національної визвольної армії Китаю) заявило, що це попередження щодо "сепаратистських дій сил незалежності Тайваню". 

Китай військові навчання Тайвань війна вторгнення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

13:31 Одну з вулиць Одеси перекрили до весни — яку саме

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

13:31 Одну з вулиць Одеси перекрили до весни — яку саме

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року