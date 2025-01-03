На Тайвані випустять настільну гру, де пропонується зупинити вторгнення Китаю

Настільна гра про вторгнення на Тайвань від Mizo Games. Фото: Reuters

На Тайвані невдовзі вийде незвичайна настільна гра, в якій гравцям пропонується випробувати свої сили в боротьбі проти вторгнення Китаю. Настільні ігри дуже популярні серед любителів гаджетів, тому розробники з Mizo Games швидко назбирали гроші на краудфандинговому майданчику.

Про незвичайну новинку серед настільних ігор інформує Reuters.

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Як вже зрозуміло, дія гри розгортається на тлі збройного конфлікту навколо Тайваню, планується випустити в січні 2025 року. Це "хайпова" тема на тлі нових загроз з боку Пекіна, вважають розробники.

У новій грі під назвою "2045" гравцям пропонується розібратися в негараздах війни за допомогою барвистих карток дій і рольових персонажів, які беруть участь в операціях за 10 днів до вигаданого китайського вторгнення на Тайвань.

Сюди входять військовослужбовці збройних сил Тайваню, китайські сплячі агенти та прокитайські політики, які намагаються підірвати оборону острова, а також громадяни, які беруть зброю, щоб захистити свою батьківщину.

Тайванський виробник настільних ігор Mizo Games почав краудфандинг гри в серпні. Протягом двох з половиною місяців компанія отримала понад 121 966 доларів для фінансування проєкту. Розробники заявляють, що хотіли б, щоб "гравці відчували, що вони хочуть перемогти, і думали про те, що вони зроблять, щоб перемогти".

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін заявив у новорічному зверненні, що ніхто не зможе зупинити возз'єднання Китаю з Тайванем. Він також попередив тих, кого вважає силами, які виступають за незалежність Тайваню як на самому острові, так і за його межами.

А у жовтні китайські військові провели черговий раунд військових ігор поблизу Тайваню. Командування НВАК (Національної визвольної армії Китаю) заявило, що це попередження щодо "сепаратистських дій сил незалежності Тайваню".