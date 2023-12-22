COVID "переехал" из легких в кишечник — ученые удивили новым открытием о вирусе

Врачи ведут дискуссию. Фото: Express

Covid традиционно заражает людей дыхательную систему и размножается в дыхательных путях, иногда мигрируя в легкие. Однако некоторые вирусологи считают, что теперь коронавирус может легче инфицировать кишечник.

Об этом сообщает Mail Online.

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После своих исследований ученые обнаружили рост количества вируса Covid в сточных водах и пришли к выводу, что он может легче инфицировать кишечник.

Распространение вируса COVID в сточных водах. Фото: Mail Online

"Были некоторые огромные всплески сточных вод в Европе, и многие из нас размышляли о возможных объяснениях — это просто много случаев, есть ли какое-либо другое объяснение", — сказал молекулярный вирусолог и профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Марк Джонсон.

Он рассказал, что "вполне возможно", что новый доминирующий вариант Covid JN.1 больше сосредоточен на кишечнике. Об этом свидетельствует стремительный рост таких проявлений. Когда в начале ноября подобные случаи составляли 1%, а сейчас уже 29% случаев вируса Covid в кишечном тракте.

В последние шесть месяцев также наблюдался постоянный рост активности вирусов в сточных водах, поэтому сейчас ученые держат это под пристальным контролем.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о возможном увеличении количества случаев заражения COVID-19 в Северном полушарии. Это связано с появлением нового штамма коронавируса, известного как JN.1.

Добавим, что недавно была обнаружена серия документов, в которых подробно изложены планы по созданию вируса, схожего с COVID, в Китае за несколько месяцев до начала пандемии. То есть после такого сообщения значительно увеличивается вероятность гипотезы о лабораторной утечке.

Также мы сообщали, что в Украине фиксируют пик заболеваемости COVID. Кроме того, эпидемиологический подъем набирают другие респираторные заболевания.