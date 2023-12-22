COVID "переїхав" з легень в кишечник — вчені здивували новим відкриттям про вірус

Лікарі ведуть дискусію. Фото: Express

Covid традиційно заражає людей через дихальну систему і розмножується в дихальних шляхах, іноді мігруючи в легені. Проте деякі вірусологи вважають, що тепер коронавірус може легше інфікувати кишечник.

Про це повідомляє Mail Online.

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Після своїх досліджень вчені виявили зростання кількості вірусу Covid у стічних водах і дійшли висновку, що він може легше інфікувати кишечник.

Поширення вірусу COVID у стічних водах. Фото: Mail Online

"Були деякі величезні сплески стічних вод у Європі, і багато з нас розмірковували про можливі пояснення — чи це просто багато випадків, чи є якесь інше пояснення", — сказав молекулярний вірусолог і професор молекулярної мікробіології та імунології Марк Джонсон.

Він розповів, що "цілком можливо", що новий домінуючий варіант Covid JN.1 більше зосереджений на кишечнику. Про це свідчить стрімке зростання таких виявлень. Коли на початку листопада подібні випадки становили 1%, а зараз вже 29% випадків вірусу Covid в кишечнику.

Протягом останніх шести місяців також спостерігалося постійне зростання активності вірусів у стічних водах, тому зараз вчені тримають це під пильним контролем.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає про можливе збільшення кількості випадків зараження COVID-19 у Північній півкулі. Це з появою нового штаму коронавірусу, відомого як JN.1.

Додамо, що нещодавно було виявлено серію документів, в яких детально викладено плани щодо створення вірусу, схожого з COVID, у Китаї за кілька місяців до початку пандемії. Тобто після такого повідомлення значно збільшується ймовірність гіпотези про лабораторний витік.

Також ми повідомляли, що в Україні фіксують пік захворюваності на COVID. Крім того, епідеміологічний підйом набирають інші респіраторні захворювання.