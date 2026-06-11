CNN: Пентагон эвакуировали из-за сообщения об опасных материалах

Пентагон. Фото: EUTERS/Nathan Howard

В Пентагоне заблокировали и эвакуировали несколько этажей из-за "инцидента с опасными материалами". Системы обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности. Позже источники сообщили, что это была ложная тревога.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Эвакуация Пентагона

По данным источников в структурах безопасности и местной пожарной службе, ограничения доступа коснулись этажей со второго по пятый в коридорах с четвертого по седьмой в комплексе Министерства обороны США.

"Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, включая приказ оставаться в зоне поражения", — заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Правоохранители внутри здания надели противогазы и полное химическое защитное снаряжение. Кроме того, привлечена группа реагирования на опасные материалы Агентства охраны сил Пентагона при поддержке пожарного департамента округа Арлингтон.

Читайте также:

В то же время два собеседника издания сообщили, что блокировка и эвакуация Пентагона были вызваны ложной тревогой.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на CNN, 6 июня в США произошла стрельба в городе Толидо. Инцидент произошел возле фестиваля Old West End Festival, в результате чего несколько человек получили ранения.

Кроме того, недавно в США взорвался резервуар с химикатами на заводе Nippon Dynawave Packaging. Известно о 11 погибших. Поврежденный резервуар содержал примерно 3,4 млн литров белого щелока.