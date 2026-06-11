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Главная Новости дня CNN: Пентагон эвакуировали из-за сообщения об опасных материалах

CNN: Пентагон эвакуировали из-за сообщения об опасных материалах

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 19:57
CNN: Пентагон эвакуировали из-за сообщения об опасных материалах
Пентагон. Фото: EUTERS/Nathan Howard

В Пентагоне заблокировали и эвакуировали несколько этажей из-за "инцидента с опасными материалами". Системы обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности. Позже источники сообщили, что это была ложная тревога.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Эвакуация Пентагона

По данным источников в структурах безопасности и местной пожарной службе, ограничения доступа коснулись этажей со второго по пятый в коридорах с четвертого по седьмой в комплексе Министерства обороны США.

"Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, включая приказ оставаться в зоне поражения", — заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Правоохранители внутри здания надели противогазы и полное химическое защитное снаряжение. Кроме того, привлечена группа реагирования на опасные материалы Агентства охраны сил Пентагона при поддержке пожарного департамента округа Арлингтон.

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В то же время два собеседника издания сообщили, что блокировка и эвакуация Пентагона были вызваны ложной тревогой.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на CNN, 6 июня в США произошла стрельба в городе Толидо. Инцидент произошел возле фестиваля Old West End Festival, в результате чего несколько человек получили ранения.

Кроме того, недавно в США взорвался резервуар с химикатами на заводе Nippon Dynawave Packaging. Известно о 11 погибших. Поврежденный резервуар содержал примерно 3,4 млн литров белого щелока.

США эвакуация Пентагон
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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