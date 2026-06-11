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Головна Новини дня CNN: Пентагон евакуваювали через повідомлення про небезпечні матеріали

CNN: Пентагон евакуваювали через повідомлення про небезпечні матеріали

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 19:57
CNN: Пентагон евакуваювали через повідомлення про небезпечні матеріали
Пентагон. Фото: EUTERS/Nathan Howard

У Пентагоні заблокували та евакували декілька поверхів через "інцидент із небезпечними матеріалами". Системи виявили проблему з якістю повітря, яка вимагає вжиття запобіжних заходів. Згодом джерела зазначили, що це була хибна тривога.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

Евакуація Пентагону

За даними джерел у безпекових структурах і місцевій пожежній службі, обмеження доступу стосувалися поверхів із другого по п’ятий у коридорах з четвертого по сьомий у комплексі Міністерства оборони США.

"Департамент виконує стандартні протоколи захисту, включаючи наказ залишатися в ураженій зоні", — речник Пентагону Шон Парнелл.

Правоохоронці всередині будівлі одягли протигази та повне хімічне захисне спорядження. Крім того, залучено групу реагування на небезпечні матеріали Агентства охорони сил Пентагону за підтримки пожежного департаменту округу Арлінгтон.

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Водночас двоє співрозмовників видання повідомили, що блокування та евакуація Пентагону були спричинені хибною тривогою.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на CNN, 6 червня у США сталася стрілянина у місті Толідо. Інцидент стався біля фестивалю Old West End Festival, внаслідок чого декілька людей отримали поранення.

Крім того, нещодавно у США вибухнув резервуар із хімікатами на заводі Nippon Dynawave Packaging. Відомо про 11 загиблих. Пошкоджений резервуар містив приблизно 3,4 млн літрів білого лугу.

США евакуація Пентагон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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