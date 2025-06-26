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Чужим вход воспрещен — скандалы в украинских укрытиях

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Дата публикации 26 июня 2025 21:30
Не пускают в укрытие — почему во время тревоги начинается хаос
Люди в укрытии. Фото Синица Александр / УНИАН
Ключові моменти "Это не ваше укрытие" "Куда с собакой?" Выводы

Российская Федерация продолжает кошмарить украинские города. В последнее время она только усилила частоту и мощность ударов.

Значительная часть украинцев во время воздушных тревог переходит в укрытия. Таких людей все еще не большинство, но последние тенденции показывают, что их количество увеличивается.

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Однако, пребывание в укрытии на фоне воздушных тревог и атак россиян, мягко говоря, не всегда является спокойным. Даже там, во время ракетных или дроновых атак россиян происходят скандалы.

Какие именно? Что стоит об этом знать? И как избежать недоразумений, когда хочешь спасти свою жизнь?

Как говорится, поехали!

"Это не ваше укрытие"

Наверное, одна из самых популярных причин для скандалов. Конкретные эпизоды бывают разными: люди хотят спрятаться от ракет в школьном укрытии, а их туда не пускают, люди идут в укрытие, а там говорят, что они не из этого дома, поэтому их не пустят.

Или вот, например, один из недавних случаев. Дочь бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева во время воздушной тревоги была в McDonald's. Она хотела спуститься в укрытие, но ее туда, по словам отца, не пустили.

"Настя говорит: "Я с вами!". А ей в ответ — "Это наше убежище. Оно только для работников. Оно заранее проплачено". И — хрясь! - дверь прямо перед лицом. В помещении хранилища находилась 20-25 работников Мака. Инцидент с выталкиванием был на их глазах. Все молча на это смотрели", — написал он.

Еще один недавний случай. В Днепре 10-летнего мальчика не пустили в укрытие, потому что он "не из этого дома".

Вот еще несколько примеров.

Скандал укриття
Скандал в укрытии. Фото: скриншот
скандал укриття
Скандал в укрытии. Фото: скриншот

Что по правилам?

Здесь интересная и не очень урегулированная ситуация (по крайней мере, на это очень похоже).

Вообще, в укрытие должны попадать все. Но может ли владелец или, есть такое еще бюрократическое слово, балансодержатель запретить кому-то в него заходить? Чисто юридически — может.

Как отмечают юристы, вас могут не допустить в укрытие, если оно находится на территории предприятия с ограниченным доступом.

Территория детского сада и школы — также табу. Если вы в этом саду или школе не учитесь, конечно же.

Ключевой вопрос — это включение укрытий в фонд защитных сооружений. Если этого включения нет — владелец сам может решать, кого к нему пускать.

"Куда с собакой?"

Или котом. Или попугаем (есть подозрение, что и такое случалось). В чем суть конфликта? Вот один из примеров:

скандал укриття
Скандал в укрытии. Фото: скриншот

Ну, то есть. Есть несколько очевидных вещей. Первая: у украинцев много домашних любимцев. Вторая: во время воздушных тревог они, конечно же, спускается с ними в укрытие. Третья: домашние любимцы часто не молчат, потому что они тоже боятся (или просто любят поговорить).

Это раздражает кого-то из присутствующих, которые пытаются устроить себе максимальный комфорт даже в укрытии, и начинается скандал.

Что по правилам?

Пребывание в укрытиях с домашними животными действительно некоторое время было запрещено. До января 2024 года.

Тогда в МВД внесли изменения в приказ №18 "О внесении изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты".

Как отмечает "Суспільне", теперь люди, которые заходят в укрытие с домашними животными, должны находиться в отдельных помещениях или обособленных местах.

При этом владелец или человек, который его сопровождает, должен обеспечить постоянный надзор за животным, необходимые условия, безопасности окружающих людей и животных, ну и соблюдение всех ключевых правил. В том числе наличие поводка для животных, которые могут представлять опасность, а также намордника на собаках, которые включены Кабмином в перечень опасных.

Здесь стоит напомнить еще один скандал. Который, собственно и стал поводом к таким изменениям.

Это произошло в Киеве в декабре 2023 года. Во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе. Охранник их не пустил из-за того, что они были с собакой.

Выводы

Украинцы могут создать конфликт в любой ситуации. Даже если подручных средств для этого нет.

По факту, пребывание в укрытиях до сих пор не было полностью регламентировано, именно поэтому изменения в отношении тех же собак и других животных датированы только 2024 годом.

Но.

Укрытие - это место, где люди и их домашние животные спасаются от смерти. Это следует учитывать всегда. Как и то, что такого комфорта, который был у многих до начала полномасштабной войны, больше не будет.

Напомним, в ГСЧС отмечают, что "правило двух стен" больше не действует. А что же тогда действует?

скандал воздушная тревога война в Украине укрытия ракетный удар
Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Автор:
Александр Ильющенков
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