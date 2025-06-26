Не пускають в укриття — чому під час тривоги починається хаос

Люди в укритті. Фото Синиця Олександр / УНІАН

Російська Федерація продовжує кошмарити українські міста. Останнім часом вона лише посилила частоту та потужність ударів.

Значна частина українців під час повітряних тривог переходить в укриття. Таких людей все ще не більшість, але останні тенденції показують, що їхня кількість збільшується.

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Проте перебування в укритті на фоні повітряних тривог та атак росіян, м'яко кажучи, не завжди є спокійним. Навіть там під час ракетних чи дронових атак росіян відбуваються скандали.

Які саме? Що варто про це знати? І як уникнути непорозумінь, коли хочеш врятувати своє життя?

Як то кажуть, поїхали!

"Це не ваше укриття"

Напевно, одна із найпопулярніших причин для скандалів. Конкретні епізоди бувають різними: люди хочуть сховатись від ракет у шкільному укритті, а їх туди не пускають, люди йдуть до укриття, а там кажуть, що вони не з цього будинку, тому їх не пустять.

Чи ось, наприклад, один із недавніх випадків. Донька колишнього чиновника Міноборони Олександра Лієва під час повітряної тривоги була у McDonald’s. Вона хотіла спуститись до укриття, але її туди, за словами батька, не пустили.

"Настя каже: "Я з вами!". А їй у відповідь — "Це наше сховище. Воно лише для працівників. Воно наперед проплачене". І — хрясь! — двері прямо перед обличчям. В приміщені сховища знаходилась 20-25 працівників Маку. Інцидент з виштовхуванням був на їх очах. Всі мовчки на це дивилися", — написав він.

Ще один недавній випадок. У Дніпрі 10-річного хлопчика не пустили в укриття, тому що він "не з цього будинку".

Ось ще декілька прикладів.

Скандал в укритті. Фото: cкриншот

Скандал в укритті. Фото: скриншот

Що за правилами?

Тут цікава і не дуже врегульована ситуація (принаймні, на це дуже схоже).

Взагалі, до укриття мають потрапляти всі. Але чи може власник або, є таке ще бюрократичне слово, балансоутримувач заборонити комусь до нього заходити? Чисто юридично — може.

Як зазначають юристи, вас можуть не допустити в укриття, якщо воно знаходиться на території підприємства з обмеженим доступом.

Територія дитячого садка та школи — також табу. Якщо ви в цьому садку чи школі не вчитеся, звісно ж.

Ключове питання — це включення укриттів до фонду захисних споруд. Якщо цього включення немає — власник сам може вирішувати, кого до нього пускати.

"Куди з собакою?"

Чи котом. Чи папугою (є підозра, що й таке траплялось). У чому суть конфлікту? Ось один із прикладів:

Скандал в укритті. Фото: скриншот

Ну тобто. Є декілька очевидних речей. Перша: в українців багато домашніх улюбленців. Друга: під час повітряних тривог вони, звісно ж, спускається з ними в укриття. Третя: домашні улюбленці часто не мовчать, тому що вони теж бояться (або просто люблять поговорити).

Це дратує когось із присутніх, які намагаються влаштувати собі максимальний комфорт навіть в укритті, і починається скандал.

Що за правилами?

Перебування в укриттях із домашніми тваринами справді певний час було заборонено. До січня 2024 року.

Тоді в МВС внесли зміни до наказу №18 "Про внесення змін до вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту".

Як зазначає "Суспільне", тепер люди, які заходять в укриття з домашніми тваринами, мають перебувати в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

При цьому власник або людина, яка її супроводжує, має забезпечити постійний нагляд за твариною, необхідні умови, безпеки навколишніх людей і тварин, ну і дотримання всіх ключових правил. У тому числі наявність повідка для тварин, які можуть становити небезпеку, а також намордника на собаках, які включені Кабміном до переліку небезпечних.

Тут варто нагадати ще один скандал. Який, власне й став приводом до таких змін.

Це сталося в Києві в грудні 2023 року. Під час повітряної тривоги 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити до укриття в одній зі шкіл у Святошинському районі. Охоронець їх не пустив через те, що вони були з собакою.

Висновки

Українці можуть створити конфлікт у будь-якій ситуації. Навіть якщо підручних засобів для цього немає.

По факту, перебування в укриттях досі не було повністю регламентоване, саме тому зміни щодо тих же собак та інших тварин датовані лише 2024 роком.

Але.

Укриття — це місце, де люди та їхні домашні тварини рятуються від смерті. На це варто зважати завжди. Як і на те, що такого комфорту, який був у багатьох до початку повномасштабної війни, більше не буде.

Нагадаємо, в ДСНС зазначають, що "правило двох стін" більше не діє. А що ж тоді діє?