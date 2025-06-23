Сибіга висловився про російський обстріл України 23 червня

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російський обстріл у понеділок, 23 червня. За його словами, під потужними ударами загарбників опинився Київ.

Про це повідомила пресслужба МЗС у Facebook.

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Російський обстріл України 23 червня

Сибіга зауважив, що була ще одна ніч російського терору проти України. Окупанти запустили сотні дронів та ракет. У Києві зафіксовано влучання в житлові райони.

"Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні ініціативи США в Європі й продовжує вбивати в Україні. Такі жорстокі атаки він навмисно здійснює, щоб виставити Америку слабкою", — наголосив міністр.

За його словами, зупинити російський терор можна завдяки силі. Сибіга зазначив, що потрібні нові й жорсткі санкційні удари по російській економіці та нафтових доходах. Крім того, необхідні вторинні обмеження до тих, хто допомагає воєнній машині ворога.

Міністр каже, що Україні термінові потрібні додаткові оборонні спроможності – насамперед системи ППО й перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інвестиції в українське оборонне виробництво.

"Цього тижня відбуваються важливі міжнародні саміти. Вони мають принести реальні результати. У нас немає часу на очікування. Настав момент продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", — додав Сибіга.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Шевченківському районі загинуло семеро людей.

Крім того, вночі окупанти пошкодили електричні мережі в Києві. Йдеться про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.