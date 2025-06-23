Сибіга висловився про російський обстріл України 23 червня

Обстріл України — у МЗС пояснили, як зупинити терор Росії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російський обстріл у понеділок, 23 червня. За його словами, під потужними ударами загарбників опинився Київ.
Про це повідомила пресслужба МЗС у Facebook.
Російський обстріл України 23 червня
Сибіга зауважив, що була ще одна ніч російського терору проти України. Окупанти запустили сотні дронів та ракет. У Києві зафіксовано влучання в житлові райони.
"Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні ініціативи США в Європі й продовжує вбивати в Україні. Такі жорстокі атаки він навмисно здійснює, щоб виставити Америку слабкою", — наголосив міністр.
За його словами, зупинити російський терор можна завдяки силі. Сибіга зазначив, що потрібні нові й жорсткі санкційні удари по російській економіці та нафтових доходах. Крім того, необхідні вторинні обмеження до тих, хто допомагає воєнній машині ворога.
Міністр каже, що Україні термінові потрібні додаткові оборонні спроможності – насамперед системи ППО й перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інвестиції в українське оборонне виробництво.
"Цього тижня відбуваються важливі міжнародні саміти. Вони мають принести реальні результати. У нас немає часу на очікування. Настав момент продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", — додав Сибіга.
Нагадаємо, внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Шевченківському районі загинуло семеро людей.
Крім того, вночі окупанти пошкодили електричні мережі в Києві. Йдеться про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.
Читайте Новини.LIVE!