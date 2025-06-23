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Главная Новости дня Обстрел Украины — в МИД объяснили, как остановить террор России

Обстрел Украины — в МИД объяснили, как остановить террор России

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 14:41
Сибига высказался о российском обстреле Украины 23 июня
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Российский обстрел Украины 23 июня

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российский обстрел в понедельник, 23 июня. По его словам, под мощными ударами захватчиков оказался Киев.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook.

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Сибига отметил, что была еще одна ночь российского террора против Украины. Оккупанты запустили сотни дронов и ракет. В Киеве зафиксировано попадание в жилые районы.

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"Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия отвергает мирные инициативы США в Европе и продолжает убивать в Украине. Такие жестокие атаки он намеренно осуществляет, чтобы выставить Америку слабой", — подчеркнул министр.

По его словам, остановить российский террор можно благодаря силе. Сибига отметил, что нужны новые и жесткие санкционные удары по российской экономике и нефтяным доходам. Кроме того, необходимы вторичные ограничения к тем, кто помогает военной машине врага.

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Министр говорит, что Украине срочно нужны дополнительные оборонительные способности — прежде всего системы ПВО и перехватчики, артиллерийские боеприпасы и инвестиции в украинское оборонное производство.

"На этой неделе проходят важные международные саммиты. Они должны принести реальные результаты. У нас нет времени на ожидание. Настал момент продемонстрировать трансатлантическое единство и силу", — добавил Сибига.

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Пост МИД. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского удара по многоэтажке в Шевченковском районе погибли семь человек.

Кроме того, ночью оккупанты повредили электрические сети в Киеве. Речь идет об одном из трансформаторных пунктов ДТЭК.

Киев война МИД Андрей Сибига обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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