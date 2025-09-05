Видео
Главная Новости дня Почему депутаты оставляют мандаты — эксперт объяснил

Почему депутаты оставляют мандаты — эксперт объяснил

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 12:32
Сколько депутатов в Верховной Раде — почему нардепы покидают мандаты
Народные депутаты в Верховной Раде. Фото: ВРУ

Сейчас многие депутаты оставляют мандаты из-за чрезмерного стресса. Это постоянная работа и большая ответственность.

Об этом заявил директор Украинского парламентского института Игорь Когут в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Почему депутаты оставляют мандаты

Когут заявил, что сейчас многие депутаты оставляют мандаты из-за чрезмерной публичности и стресса. По его словам, это не привилегия, а большая ответственность и постоянная работа.

"Вопрос сокращения количества нардепов связан не с желанием политиков, а с изменением демографической ситуации — население Украины значительно уменьшилось, поэтому количество представителей в парламенте должно определяться пропорционально избирателям", — сказал директор Украинского парламентского института.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада возобновила прямые трансляции. Народные депутаты проголосовали "за".

В то же время эксперт заявил, что трансляции из Верховной Рады важны. Это связано не только с техническими или политическими условиями, но и с вопросами этики и европейской интеграции.

Верховная Рада выборы статус политики народные депутаты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
