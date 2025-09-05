Сколько депутатов в Верховной Раде — почему нардепы покидают мандаты

Почему депутаты оставляют мандаты — эксперт объяснил
Сейчас многие депутаты оставляют мандаты из-за чрезмерного стресса. Это постоянная работа и большая ответственность.
Об этом заявил директор Украинского парламентского института Игорь Когут в эфире Ранок.LIVE.
Почему депутаты оставляют мандаты
Когут заявил, что сейчас многие депутаты оставляют мандаты из-за чрезмерной публичности и стресса. По его словам, это не привилегия, а большая ответственность и постоянная работа.
"Вопрос сокращения количества нардепов связан не с желанием политиков, а с изменением демографической ситуации — население Украины значительно уменьшилось, поэтому количество представителей в парламенте должно определяться пропорционально избирателям", — сказал директор Украинского парламентского института.
Напомним, 4 сентября Верховная Рада возобновила прямые трансляции. Народные депутаты проголосовали "за".
В то же время эксперт заявил, что трансляции из Верховной Рады важны. Это связано не только с техническими или политическими условиями, но и с вопросами этики и европейской интеграции.
