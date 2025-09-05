Скільки депутатів у Верховній Раді — чому нардепи залишають мандати

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: ВРУ

Зараз багато депутатів залишають мандати через надмірний стрес. Це постійна робота та велика відповідальність.

Про це заявив директор Українського парламентського інституту Ігор Когут в ефірі Ранок.LIVE.

Чому депутати залишають мандати

Когут заявив, що зараз багато депутатів залишають мандати через надмірну публічність та стрес. За його словами, це не привілей, а велика відповідальність і постійна робота.

"Питання скорочення кількості нардепів пов’язане не з бажанням політиків, а зі зміною демографічної ситуації — населення України значно зменшилось, тому кількість представників у парламенті має визначатися пропорційно до виборців", — сказав директор Українського парламентського інституту.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада відновила прямі трансляції. Народні депутати проголосували "за".

Водночас експерт заявив, що трансляції з Верховної Ради важливі. Це пов’язане не лише з технічними чи політичними умовами, а й з питаннями етики та європейської інтеграції.