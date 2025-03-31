Избиение помощника судьи — как суд наказал нападавших

Зал суда. Фото иллюстративное: 6aas.gov.ua

В Каменском Днепропетровской области мужчины избили помощника судьи. Инцидент произошел случайно: фигуранты перепутали потерпевшего со сбытчиком наркотиков.

Об этом говорится в приговоре, который Заводской районный суд вынес 14 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, двое товарищей, возвращаясь домой после тренировки, заметили на обочине автомобиль BMW с номерами "8080". По словам мужчин, в районе в то время распространялись слухи о том, что на таком BMW ездит и сбывает амфетамин даже детям наркоделец. Решив, что разоблачили вора, мужчины подошли к водителю автомобиля, назвали его барыгой и настаивали на том, чтобы он покинул салон авто. Как сообщил сам потерпевший, незнакомцы называли его чужим именем, били, угрожали ножом и пистолетом. Когда же он с подругой вышел из автомобиля, один из нарушителей сел за руль BMW и уехал. Автомобиль нападавший оставил на стоянке.

Решение суда

Обвиняемые полностью возместили помощнику судьи материальный и моральный ущерб, а также извинились перед ним. В суде потерпевший заявил, что претензий к нападавшим не имеет и не против, чтобы их не сажали в тюрьму.

Одного из фигурантов приговорили к трем годам лишения свободы, а другого — к трем с половиной годам, однако заменили это наказание годом испытательного срока. Также с каждого из осужденных взыскали в пользу государства почти 327 гривен расходов из-за проведения судебной экспертизы.

Напомним, в Черниговской области мужчина неоднократно садился за руль, находясь в состоянии опьянения. К тому же он не имел водительского удостоверения. Фигуранту запретили в течение ближайших 46 лет управлять транспортными средствами.

Также мы сообщали, что Полтавской области мужчина угрожал жене, говоря, что выбросит ее из окна пятого этажа. За домашнее насилие его оштрафовали.