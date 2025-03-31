Побиття помічника судді — як суд покарав нападників

Зала суду. Фото ілюстративне: 6aas.gov.ua

У Кам'янському Дніпропетровської області чоловіки побили помічника судді. Інцидент стався випадково: фігуранти переплутали потерпілого зі збувачем наркотиків.

Про це йдеться у вироку, який Заводський районний суд ухвалив 14 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, двоє товаришів, повертаючись додому після тренування, помітили на узбіччі автомобіль BMW із номерами "8080". За словами чоловіків, у районі в той час поширювалися чутки про те, що на такому BMW їздить і збуває амфетамін навіть дітям наркоділок. Вирішивши, що викрили злодія, чоловіки підійшли до водія автівки, назвали його баригою й наполягали на тому, щоб він покинув салон авто. Як повідомив сам потерпілий, незнайомці називали його чужим ім'ям, били, погрожували ножем і пістолетом. Коли ж він із подругою вийшов з автомобіля, один із порушників сів за кермо BMW та поїхав геть. Автомобіль нападник залишив на стоянці.

Рішення суду

Обвинувачені повністю відшкодували помічнику судді матеріальні й моральні збитки, а також вибачилися перед ним. У суді потерпілий заявив, що претензій до нападників не має й не против, щоб їх не ув'язнювали.

Одного із фігурантів засудили до трьох років позбавлення волі, а іншого — до трьох із половиною років, однак замінили це покарання роком іспитового строку. Також із кожного із засуджених стягнули на користь держави майже 327 гривень витрат через проведення судової експертизи.

Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік неодноразово сідав за кермо, перебуваючи у стані сп'яніня. До того ж він не мав водійського посвідчення. Фігуранту заборонили впродовж найближчих 46 років керувати транспортними засобами.

Також ми повідомляли, що Полтавській області чоловік погрожував дружині, кажучи, що викине її з вікна п'ятого поверху. За домашнє насильство його оштрафували.