Выезд за границу до 25 лет — мужчинам могут смягчить условия

Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: facebook/oksenlisovyi

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что депутаты обсуждают идею о смягчении правил выезда за границу для мужчин в возрасте до 25 лет. Однако окончательного решения по этому поводу нет.

Об этом Оксен Лисовой рассказал в комментарии "Телеграфу".

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"Мы обсуждали с председателем Верховной Рады одну идею, которая родилась в депутатской среде о том, чтобы дать возможность детям до призывного возраста более свободно передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и т.д.", — рассказал Лисовой.

В то же время он отметил, что принятого решения по этому вопросу нет. Сейчас оно находится только на стадии обсуждения.

Министр также подтвердил, что все чаще старшеклассники выезжают за границу. Однако собрать такую статистику довольно сложно. В то же время украинские политики настроены на то, чтобы возвращать молодежь и детей и создавать для них безопасное пространство и перспективы.

Напомним, ранее Оксен Лисовой сообщил, что сейчас действительно наблюдается повышение тенденции выезда старшеклассников за границу. Однако паниковать по этому поводу не нужно.

В то же время в ГПСУ назвали количество мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с 2022 года.