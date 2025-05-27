Виїзд школярів за кордон — скільки старшокласників їдуть з України

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: facebook/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що зараз дійсно спостерігається підвищення тенденція виїзду старшокласників за кордон. Однак, за його словами, це відбувається не масово, тому причин для паніки немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Виїзд школярів за кордон

Лісовий звернув увагу, що виїзд старшокласників за кордон відбувається не масово, але така тенденція є. За його словами, у МОН є задуми, як пом'якшити негативні показники та не довести цю тенденцію до рівня загрози. Міністр вважає, що головна причина виїзду школярів — питання безпеки.

Крім того, Оксен Лісовий висловився щодо того, що українські діти, які повертаються з-за кордону, мають право навчатися в українській школі незалежно від рівня знань.

"Місця для дітей є. Ми маємо багато недоукомплектованих шкіл, і вони з радістю приймають учнів. Тут узагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", — вважає очільник МОН.

Він додав, що через повномасштабне вторгнення РФ зараз для України питання повернення дітей та їхньої освіти у своїй країні залишається основним, адже це впливає на демографічну стабільність.

Нагадаємо, раніше в МОН закликали батьків не вивозити 17-річних хлопців з України. Там заявили, що за військовий призов хвилюватися ще рано.

Також відома ведуча Катерина Осадча дала поради, як мотивувати дітей вчитися. Вона вважає, що перш за все слід впроваджувати в освітній процес інноваційні методи.