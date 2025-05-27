Выезд школьников за границу — сколько старшеклассников уезжают из Украины

Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: facebook/oksenlisovyi

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что сейчас действительно наблюдается повышение тенденция выезда старшеклассников за границу. Однако, по его словам, это происходит не массово, поэтому причин для паники нет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Выезд школьников за границу

Лисовой обратил внимание, что выезд старшеклассников за границу происходит не массово, но такая тенденция есть. По его словам, у МОН есть задумки, как смягчить негативные показатели и не довести эту тенденцию до уровня угрозы. Министр считает, что главная причина выезда школьников — вопрос безопасности.

Кроме того, Оксен Лисовой высказался относительно того, что украинские дети, которые возвращаются из-за границы, имеют право учиться в украинской школе независимо от уровня знаний.

"Места для детей есть. У нас много недоукомплектованных школ, и они с радостью принимают учеников. Здесь вообще нет проблемы, это абсолютно правильная политика", — считает глава МОН.

Он добавил, что из-за полномасштабного вторжения РФ сейчас для Украины вопрос возвращения детей и их образования в своей стране остается основным, ведь это влияет на демографическую стабильность.

Напомним, ранее в МОН призвали родителей не вывозить 17-летних ребят из Украины. Там заявили, что за военный призыв волноваться еще рано.

Также известная ведущая Екатерина Осадчая дала советы, как мотивировать детей учиться. Она считает, что прежде всего следует внедрять в образовательный процесс инновационные методы.