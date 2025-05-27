Виїзд за кордон до 25 років — чоловікам можуть пом'якшити умови

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Фото: facebook/oksenlisovyi

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що депутати обговорюють ідею про пом'якшення правил виїзду за кордон для чоловіків віком до 25 років. Однак остаточного рішення щодо цього немає.

Про це Оксен Лісовий розповів у коментарі "Телеграфу".

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"Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо", — розповів Лісовий.

Водночас він зазначив, що ухваленого рішення щодо цього питання немає. Наразі воно перебуває лише на стадії обговорення.

Міністр також підтвердив, що все частіше старшокласники виїжджають за кордон. Однак зібрати таку статистику досить складно. Водночас українські політики налаштовані на те, щоб повертати молодь та дітей і створювати для них безпечний простір та перспективи.

Нагадаємо, раніше Оксен Лісовий повідомив, що зараз дійсно спостерігається підвищення тенденції виїзду старшокласників за кордон. Однак панікувати з цього приводу не потрібно.

Водночас в ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з 2022 року.