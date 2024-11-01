Суд наказал мужчину, который уклонялся от мобилизации с 2022 года

Заседание суда. Фото иллюстративное: poltava.to

В Тернопольской области мужчина еще в марте 2022 года получил повестку, но все это время скрывался от мобилизации. В настоящее время суд лишил его свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде мужчина не признал свою вину, объясняя, что "не служил в армии и не имеет боевого опыта". По его словам, в начале марта 2022 он получил повестку от военных, прошел медицинскую комиссию и был признан пригодным для службы. В октябре ему вручили боевую повестку с требованием явиться 19 октября 2022 года в Кременецкий РТЦК, но в этот день он не пришел, поскольку считает, что не может служить из-за плохого здоровья.

Мужчина отметил, что имел два сотрясения мозга, был на лечении в психиатрическом заведении и не соглашается с выводом ВЛК о пригодности к службе. Однако он не обжаловал это решение и не имеет документов, подтверждающих его пребывание в психбольнице

Решение суда

Рассмотрев все предоставленные материалы дела, суд пришел к выводу о виновности мужчины, признав его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. В результате принятого решения ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Полтавской области Лохвицкий районный суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации. Ему назначили полтора года испытательного срока. На суде мужчина рассказал, что после обновления данных в РТЦК и СП ему предоставили гарантийное письмо о бронировании, однако, несмотря на это, он получил боевую повестку.

Также мы писали, что в Умани Черкасской области мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК), потому что "не хотел умирать". Суд избрал для него наказание.