Суд покарав чоловіка, який ухилявся від мобілізації з 2022 року

Засідання суду. Фото ілюстративне: poltava.to

У Тернопільській області чоловік ще у березні 2022 року отримав повістку, але весь цей час ховався від мобілізації. Наразі суд позбавив його волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

На суді чоловік заперечив свою провину, пояснюючи, що "не служив в армії та не має бойового досвіду". За його словами, на початку березня 2022 року він отримав повістку від військових, пройшов медичну комісію і був визнаний придатним для служби. У жовтні йому вручили бойову повістку з вимогою з'явитися 19 жовтня 2022 року до Кременецького РТЦК, але в цей день він не прийшов, оскільки вважає, що не може служити через погане здоров'я.

Чоловік зазначив, що мав два струси мозку, був на лікуванні у психіатричному закладі і не погоджується з висновком ВЛК про придатність до служби. Проте він не оскаржував це рішення і не має документів, що підтверджують його перебування у психлікарні.

Рішення суду

Розглянувши всі надані матеріали справи, суд дійшов висновку про винуватість чоловіка, визнавши його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. В результаті ухваленого рішення йому було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Полтавщині Лохвицький районний суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації. Йому призначили півтора року іспитового терміну. На суді чоловік розповів, що після оновлення даних у РТЦК та СП йому надали гарантійний лист про бронювання, проте, незважаючи на це, він отримав бойову повістку.

Також ми писали, що в Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіально центру комплектування (ТЦК), бо "не хотів помирати". Суд обрав для нього покарання.