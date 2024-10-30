У Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації, бо донатить — що вирішив суд

Чоловік сидить в телефоні. Ілюстративне фото: pixabay

На Полтавщині Лохвицький районний суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації. Йому призначили півтора року іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо, у травні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримав повістку, проте не з'явився на відправку.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину і висловив щире каяття. Він розповів, що після оновлення даних у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) йому надали гарантійний лист про бронювання, проте, незважаючи на це, він отримав бойову повістку. У визначений день відправки чоловік не прийшов, оскільки, за його словами, розгубився через неоднозначність ситуації.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому півтора року іспитового терміну. Чоловік також зазначив, що працює офіційно та донатить частину зарплати на допомогу армії.

Нагадаємо, ТЦК відмовив чоловіку в наданні відстрочки, попри те, що на його утриманні перебувало троє та більше дітей. Колишній військовослужбовець звернувся з позовом до суду.

Також у Чернігові місцевого жителя, який намагався уникнути мобілізації через перелом ключиці, суд притягнув до відповідальності.