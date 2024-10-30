В Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации, потому что донатит — что решил суд

Человек сидит в телефоне. Иллюстративное фото: pixabay

В Полтавской области Лохвицкий районный суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации. Ему назначили полтора года испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как стало известно, в мае 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил повестку, однако не явился на отправку.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Он рассказал, что после обновления данных в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК) ему предоставили гарантийное письмо о бронировании, однако, несмотря на это, он получил боевую повестку. В определенный день отправки мужчина не пришел, поскольку, по его словам, растерялся из-за неоднозначности ситуации.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему полтора года испытательного срока. Мужчина также отметил, что работает официально и донатит часть зарплаты на помощь армии.

Напомним, ТЦК отказал мужчине в предоставлении отсрочки, несмотря на то, что на его иждивении находились трое и более детей. Бывший военнослужащий обратился с иском в суд.

Также в Чернигове местного жителя, пытавшегося избежать мобилизации из-за перелома ключицы, суд привлек к ответственности.