Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Уклонился от мобилизации, потому что донатит — что решил суд arrow

Уклонился от мобилизации, потому что донатит — что решил суд

30 октября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
В Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации, потому что донатит — что решил суд
Человек сидит в телефоне. Иллюстративное фото: pixabay
Виктория Козырь - редактор

В Полтавской области Лохвицкий районный суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации. Ему назначили полтора года испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Как стало известно, в мае 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил повестку, однако не явился на отправку.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Он рассказал, что после обновления данных в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК) ему предоставили гарантийное письмо о бронировании, однако, несмотря на это, он получил боевую повестку. В определенный день отправки мужчина не пришел, поскольку, по его словам, растерялся из-за неоднозначности ситуации.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему полтора года испытательного срока. Мужчина также отметил, что работает официально и донатит часть зарплаты на помощь армии.

Напомним, ТЦК отказал мужчине в предоставлении отсрочки, несмотря на то, что на его иждивении находились трое и более детей. Бывший военнослужащий обратился с иском в суд.

Также в Чернигове местного жителя, пытавшегося избежать мобилизации из-за перелома ключицы, суд привлек к ответственности.

суд уклонисты мобилизация ВВК судебные решения Полтавская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

09:45 Оккупированный Бердянск атакуют дроны — есть проблемы со светом

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре