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Мужчина убил мать своих детей — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 00:33
Суд лишил свободы мужчину, который убил мать своих детей
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ивано-Франковской области судили мужчину, который ножом убил мать двоих своих детей. За это ему назначили суровое наказание. 

Об этом в Facebook сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

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Детали дела

Как сообщается, в суде было доказано, что житель Заболотовской общины систематически совершал насилие в отношении своей сожительницы — матери двух их общих детей.

"В октябре 2024 года во время очередного конфликта он нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", — пишет прокуратора.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в причинении смертельных травм сожительнице и систематическом домашнем насилии. Он приговорен к 8 годам лишения свободы по части 2 статьи 121 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть) и статье 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

До момента вступления приговора в законную силу, если его не обжалуют, мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, недавно мы писали, что в Ивано-Франковской области женщина совершала насилие над своим отцом. В частности, прогоняла из дома и требовала деньги. Суд признал ее виновной и назначил год пробационного надзора.

Также мы писали, что жительница Киева в течение двух лет изготавливала и продавала детскую порнографию. Для заработка роговая она насиловала собственную дочь. За совершенное женщину на 15 лет лишили свободы.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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