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Головна Новини дня Чоловік вбив матір своїх дітей — як покарав суд

Чоловік вбив матір своїх дітей — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 00:33
Суд позбавив волі чоловіка, який вбив матір своїх дітей
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

В Івано-Франківській області судили чоловіка, який ножем вбив матір двох своїх дітей. За це йому призначили суворе покарання.

Про це у Facebook повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

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Деталі справи

Як повідомляється, в суді було доведено, що житель Заболотівьскої громади систематично вчиняв насильство щодо свої співмешканки — матері двох їхніх спільних дітей.

"У жовтні 2024 року під час чергового конфлікту він наніс жінці декілька ударів ножем. Від отриманих травм вона померла на місці події", — пише прокуратора.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у спричиненні смертельних травм співмешканці та систематичному домашньому насильстві. Його засуджено до 8 років позбавлення волі за частиною 2 статті 121 (тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті) та статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

До моменту набрання вироком законної сили, якщо його не оскаржать, чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Івано-Франківській області жінка чинила насильство над своїм батьком. Зокрема, проганяла з дому і вимагала гроші. Суд визнав її винною та призначив рік пробаційного нагляду.

Також ми писали, що мешканка Києва впродовж двох років виготовляла та продавала дитячу порнографії. Для заробітку рогова вона ґвалтувала власну доньку. За вчинене жінку на 15 років позбавили волі.

суд діти вбивство чоловіки дружина судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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