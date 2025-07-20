Жінка чинила насильство над батьком — що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

На Івано-Франківщині жінка чинила насильство над своїм батьком — проганяла з дому і вимагала в нього гроші. Суд визнав жінку винною та призначив їй один рік пробаційного нагляду.

Про це йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду.

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За даними справи, обвинувачена — матір двох дітей, яких вона виховує самостійно. Жінка перебуває на обліку в наркологічному кабінеті. У 2024 році її вже притягували до адміністративної відповідальності також за домашнє насильство. В січні 2025 року вона не виконала заборонний припис і на неї наклали штраф — 340 гривень.

У матеріалах справи зазначається, що 12 та 18 лютого, а також 5 і 15 березня 2025 року, в обвинуваченої були конфлікти з батьком, під час яких вона висловлювалася лайкою на його адресу, проганяла із житла та не впускала в дім, вимагала гроші, штовхала та погрожувала фізичною розправою.

Під час суду жінка визнала свою провину. Вона просила суворо її не карати, бо перебуває в "скрутному матеріальному становищі" та виховує двох дітей. Згідно з інформацією Державного реєстру актів цивільного стану її батько помер у 2025 році.

Суд визнав обвинувачену винною і призначив їй пробаційний нагляд терміном на один рік. Окрім того, вона має упродовж одного місяця пройти програму для кривдників. Жінка повинна з'являтися для реєстрації, повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати з України без погодження.

Нагадаємо, що нещодавно суд покарав киянку, яка впродовж двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію.

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