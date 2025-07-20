Женщина совершала насилие над отцом — что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

На Ивано-Франковщине женщина совершала насилие над своим отцом — прогоняла из дома и требовала у него деньги. Суд признал женщину виновной и назначил ей один год пробационного надзора.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского горрайонного суда.

Реклама

Читайте также:

Женщина совершала насилие над отцом — как ее наказал суд

По данным дела, обвиняемая — мать двоих детей, которых она воспитывает самостоятельно. Женщина состоит на учете в наркологическом кабинете. В 2024 году ее уже привлекали к административной ответственности также за домашнее насилие. В январе 2025года она не выполнила запрещающее предписание и на нее наложили штраф — 340 гривен.

В материалах дела отмечается, что 12 и 18 февраля, а также 5 и 15 марта 2025 года, у обвиняемой были конфликты с отцом, во время которых она высказывалась бранью в его адрес, прогоняла из жилья и не впускала в дом, требовала деньги, толкала и угрожала физической расправой.

Во время суда женщина признала свою вину. Она просила строго ее не наказывать, потому что находится в "трудном материальном положении" и воспитывает двоих детей. Согласно информации Государственного реестра актов гражданского состояния ее отец умер в 2025 году.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей пробационный надзор сроком на один год. Кроме того, она должна в течение одного месяца пройти программу для обидчиков. Женщина должна появляться для регистрации, сообщать об изменении своего места жительства, работы или учебы, а также не выезжать из Украины без согласования.

Напомним, что недавно суд наказал киевлянку, которая в течение двух лет изготавливала и продавала детскую порнографию.

Ранее мы информировали, что во Львове суд отказал в восстановлении в должности профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося — его уволили после обвинений в домогательствах к студенткам.