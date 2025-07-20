Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мати ґвалтувала малолітню доньку — як її покарав суд

Мати ґвалтувала малолітню доньку — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 00:33
Киянка ґвалтувала власну малолітню доньку — що вирішив суд
Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Киянка впродовж двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію. Задля заробітку вона ґвалтувала власну доньку.

Про це в суботу, 19 липня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними прокуратури, фігурантка у 2019–2021-х роках створювала відео інтимного характеру за участю своєї п'ятирічної доньку. Ґвалтування дитини вона знімала на телефон, а потім продавала ці ролики в інтернеті. Згодом вона познайомилася з чоловіком і за гроші дозволила йому вчинити сексуальне насильство над своєю дитиною.

Рішення суду

Киянку визнали винною в розбещенні неповнолітньої, виготовленні та збуту порнографії, торгівлі людьми, зґвалтуванні та сексуальному насильстві. За вчинене жінка проведе 15 років у в'язниці. Її спільника за торгівлю людьми, зґвалтування й розповсюдження порнографії засудили до 15 років позбавлення волі. Також обидва зловмисники мають відшкодувати потерпілій дівчинці по 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Засуджену позбавили батьківських прав. Дитину в неї вилучили.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік ухилився від мобілізації через помилку ТЦК. Суд його виправдав.

Також ми повідомляли, що на Сумщині винесли вирок прикордоннику. Охоронець держрубежів незаконно збував боєприпаси. До того ж він продавав інформацію щодо розташування вогневих позицій ЗСУ.

суд правосуддя згвалтування Офіс генерального прокурора дитина судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації