Киянка ґвалтувала власну малолітню доньку — що вирішив суд

Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Киянка впродовж двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію. Задля заробітку вона ґвалтувала власну доньку.

Про це в суботу, 19 липня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Деталі справи

За даними прокуратури, фігурантка у 2019–2021-х роках створювала відео інтимного характеру за участю своєї п'ятирічної доньку. Ґвалтування дитини вона знімала на телефон, а потім продавала ці ролики в інтернеті. Згодом вона познайомилася з чоловіком і за гроші дозволила йому вчинити сексуальне насильство над своєю дитиною.

Рішення суду

Киянку визнали винною в розбещенні неповнолітньої, виготовленні та збуту порнографії, торгівлі людьми, зґвалтуванні та сексуальному насильстві. За вчинене жінка проведе 15 років у в'язниці. Її спільника за торгівлю людьми, зґвалтування й розповсюдження порнографії засудили до 15 років позбавлення волі. Також обидва зловмисники мають відшкодувати потерпілій дівчинці по 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Засуджену позбавили батьківських прав. Дитину в неї вилучили.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік ухилився від мобілізації через помилку ТЦК. Суд його виправдав.

Також ми повідомляли, що на Сумщині винесли вирок прикордоннику. Охоронець держрубежів незаконно збував боєприпаси. До того ж він продавав інформацію щодо розташування вогневих позицій ЗСУ.