Киевлянка насиловала собственную малолетнюю дочь — что решил суд

Девочка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Киевлянка в течение двух лет изготавливала и продавала детскую порнографию. Ради заработка она насиловала собственную дочь.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Детали дела

По данным прокуратуры, фигурантка в 2019–2021-х годах создавала видео интимного характера с участием своей пятилетней дочери. Изнасилование ребенка она снимала на телефон, а затем продавала эти ролики в интернете. Впоследствии она познакомилась с мужчиной и за деньги позволила ему совершить сексуальное насилие над своим ребенком.

Решение суда

Киевлянку признали виновной в развращении несовершеннолетней, изготовлении и сбыте порнографии, торговле людьми, изнасиловании и сексуальном насилии. За совершенное женщина проведет 15 лет в тюрьме. Ее сообщника за торговлю людьми, изнасилование и распространение порнографии приговорили к 15 годам лишения свободы. Также оба злоумышленника должны возместить потерпевшей девочке по 300 тысяч гривен морального ущерба.

Осужденную лишили родительских прав. Ребенка у нее изъяли.

Напомним, в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации из-за ошибки ТЦК. Суд его оправдал.

Также мы сообщали, что на Сумщине вынесли приговор пограничнику. Охранник госграниц незаконно сбывал боеприпасы. К тому же он продавал информацию о расположении огневых позиций ВСУ.