Суд лишил свободы мужчину, который передавал ФСБ информацию о ВСУ

Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: Pexels

Фермер из Камышевахи собирал данные о ВСУ в Краматорском районе и Дружковке. За шпионаж в пользу ФСБ суд назначил мужчине жесткое наказание.

Об этом в Telegram сообщает прокуратора Донецкой области.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

"В ноябре 2024 года работник одного из фермерских хозяйств установил контакт с представительницей ФСБ РФ через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники". Во время переписки она завербовала его для сбора разведывательной информации в пользу РФ", — сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчина осуществлял наблюдение за перемещением украинской военной техники на территории Краматорского района, а также выявлял места дислокации подразделений Сил обороны в Дружковке и окружающих населенных пунктах. Кроме того, он передавал координаты объектов гражданской инфраструктуры.

Во время проведения задержания и обыска правоохранители изъяли у него два магазина к автомату Калашникова, снаряженные 60 патронами.

Решение суда

Жителя села Камышеваха признали виновным в осуществлении подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины и в незаконном хранении боеприпасов. По приговору суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Квалификация его действий осуществлена по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно мы писали, что в Луцке судили пенсионерку из Херсонской области, которая в соцсетях оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины. За содеянное ей назначили испытательный срок и уплату средств за проведение экспертиз.

Также мы писали, что суд в Полтаве лишил свободы мужчину, который публиковал в Telegram данные о перемещении ТЦК.