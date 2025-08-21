Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина шпионил в пользу ФСБ — что решил суд

Мужчина шпионил в пользу ФСБ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 01:03
Суд лишил свободы мужчину, который передавал ФСБ информацию о ВСУ
Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: Pexels

Фермер из Камышевахи собирал данные о ВСУ в Краматорском районе и Дружковке. За шпионаж в пользу ФСБ суд назначил мужчине жесткое наказание.

Об этом в Telegram сообщает прокуратора Донецкой области. 

Реклама
Читайте также:

Детали дела

"В ноябре 2024 года работник одного из фермерских хозяйств установил контакт с представительницей ФСБ РФ через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники". Во время переписки она завербовала его для сбора разведывательной информации в пользу РФ", — сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчина осуществлял наблюдение за перемещением украинской военной техники на территории Краматорского района, а также выявлял места дислокации подразделений Сил обороны в Дружковке и окружающих населенных пунктах. Кроме того, он передавал координаты объектов гражданской инфраструктуры.

Во время проведения задержания и обыска правоохранители изъяли у него два магазина к автомату Калашникова, снаряженные 60 патронами.

Решение суда

Жителя села Камышеваха признали виновным в осуществлении подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины и в незаконном хранении боеприпасов. По приговору суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Квалификация его действий осуществлена по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно мы писали, что в Луцке судили пенсионерку из Херсонской области, которая в соцсетях оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины. За содеянное ей назначили испытательный срок и уплату средств за проведение экспертиз.

Также мы писали, что суд в Полтаве лишил свободы мужчину, который публиковал в Telegram данные о перемещении ТЦК.

суд Донецкая область ФСБ Россия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации