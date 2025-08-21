Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік шпигував на користь ФСБ — що вирішив суд

Чоловік шпигував на користь ФСБ — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 01:03
Суд позбавив волі чоловіка, який передавав ФСБ інформацію про ЗСУ
Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: Pexels

Фермер із Комишувахи збирав дані про ЗСУ у Краматорському районі та Дружківці. За шпигунство на користь ФСБ суд призначив чоловіку жорстке покарання.

Про це у Telegram повідомляє прокуратора Донецької області.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

"У листопаді 2024 року працівник одного з фермерських господарств встановив контакт з представницею ФСБ РФ через заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники". Під час переписки вона завербувала його для збору розвідувальної інформації на користь РФ", — сказано у дописі.

Згідно з матеріалами справи, чоловік здійснював спостереження за переміщенням української військової техніки на території Краматорського району, а також виявляв місця дислокації підрозділів Сил оборони у Дружківці та навколишніх населених пунктах. Крім того, він передавав координати об’єктів цивільної інфраструктури.

Під час проведення затримання та обшуку правоохоронці вилучили у нього два магазини до автомата Калашникова, споряджені 60 патронами.

Рішення суду

Жителя села Комишуваха визнали винним у здійсненні підривної діяльності на шкоду державній безпеці України та у незаконному зберіганні боєприпасів. За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Кваліфікація його дій здійснена за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Луцьку судили пенсіонерку з Херсонської області, яка у соцмережах виправдовувала збройну агресію РФ проти України. За скоєне їй призначили іспитовий термін та сплату коштів за проведення експертиз.

Також ми писали, що суд у Полтаві позбавив волі чоловіка, який публікував у Telegram дані про переміщення ТЦК.

суд Донецька область ФСБ Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації