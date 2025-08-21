Суд позбавив волі чоловіка, який передавав ФСБ інформацію про ЗСУ

Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: Pexels

Фермер із Комишувахи збирав дані про ЗСУ у Краматорському районі та Дружківці. За шпигунство на користь ФСБ суд призначив чоловіку жорстке покарання.

Про це у Telegram повідомляє прокуратора Донецької області.

Деталі справи

"У листопаді 2024 року працівник одного з фермерських господарств встановив контакт з представницею ФСБ РФ через заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники". Під час переписки вона завербувала його для збору розвідувальної інформації на користь РФ", — сказано у дописі.

Згідно з матеріалами справи, чоловік здійснював спостереження за переміщенням української військової техніки на території Краматорського району, а також виявляв місця дислокації підрозділів Сил оборони у Дружківці та навколишніх населених пунктах. Крім того, він передавав координати об’єктів цивільної інфраструктури.

Під час проведення затримання та обшуку правоохоронці вилучили у нього два магазини до автомата Калашникова, споряджені 60 патронами.

Рішення суду

Жителя села Комишуваха визнали винним у здійсненні підривної діяльності на шкоду державній безпеці України та у незаконному зберіганні боєприпасів. За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Кваліфікація його дій здійснена за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

