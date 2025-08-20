Суд призначив умовний термін пенсіонерці у Луцьку, яка виправдовувала агресію РФ

Молоток судді. Фото: Pexels

У Луцьку судили пенсіонерку родом з Херсонщини, оскільки вона виправдовувала агресію РФ. За скоєне їй призначили певне покарання.

Про це повідомляє "Волинь#infa".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у період із червня по серпень 2024 року жінка у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" поширила низку публікацій, у яких містилися ознаки виправдовування агресії РФ проти України.

В одному з таких дописів було зображено військовослужбовця у формі армії РФ із підписом: "Добу тримав оборону. 1 серце, як 1 повага". В іншому пості йшлося про "подвиги" російського полковника, а ще один завершувався написом: "Героям Росії Царство небесне".

Крім того, обвинувачена зробила репост листівки з привітанням до так званого "дня" військово-морського флоту РФ.

Вказані дії були кваліфіковані за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — як поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікація осіб, причетних до цієї агресії.

Рішення суду

Луцький міськрайонний суд встановив, що під час досудового розслідування обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості. Жінці призначили чотири роки позбавлення волі, однак покарання замінили на один рік іспитового строку. Також пенсіонерка має сплатити майже 12 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

