Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пенсіонерка виправдовувала агресію РФ — що вирішив суд

Пенсіонерка виправдовувала агресію РФ — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 08:03
Суд призначив умовний термін пенсіонерці у Луцьку, яка виправдовувала агресію РФ
Молоток судді. Фото: Pexels

У Луцьку судили пенсіонерку родом з Херсонщини, оскільки вона виправдовувала агресію РФ. За скоєне їй призначили певне покарання.

Про це повідомляє "Волинь#infa".

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у період із червня по серпень 2024 року жінка у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" поширила низку публікацій, у яких містилися ознаки виправдовування агресії РФ проти України.

В одному з таких дописів було зображено військовослужбовця у формі армії РФ із підписом: "Добу тримав оборону. 1 серце, як 1 повага". В іншому пості йшлося про "подвиги" російського полковника, а ще один завершувався написом: "Героям Росії Царство небесне".

Крім того, обвинувачена зробила репост листівки з привітанням до так званого "дня" військово-морського флоту РФ.

Вказані дії були кваліфіковані за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — як поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікація осіб, причетних до цієї агресії.

Рішення суду

Луцький міськрайонний суд встановив, що під час досудового розслідування обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості. Жінці призначили чотири роки позбавлення волі, однак покарання замінили на один рік іспитового строку. Також пенсіонерка має сплатити майже 12 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що уродженець Івано-Франківської області воював у складі армії РФ проти ЗСУ. Його притягнули до кримінальної відповідальності, оскільки чоловік вчинив держзраду та колабораціонізм.

Також ми писали, що у Львівській області судили військового, який вчинив СЗЧ і перебував поза місцем служби майже 4 місяці.

суд пенсіонери Луцьк Колаборант війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації