Суд назначил условный срок пенсионерке в Луцке, которая оправдывала агрессию РФ

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Луцке судили пенсионерку родом из Херсонщины, поскольку она оправдывала агрессию РФ. За содеянное ей назначили определенное наказание.

Об этом сообщает "Волынь#infa".

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в период с июня по август 2024 года женщина в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" распространила ряд публикаций, в которых содержались признаки оправдания агрессии РФ против Украины.

В одном из таких сообщений был изображен военнослужащий в форме армии РФ с подписью: "Сутки держал оборону. 1 сердце, как 1 уважение". В другом посте говорилось о "подвигах" российского полковника, а еще один завершался надписью: "Героям России Царство небесное".

Кроме того, обвиняемая сделала репост открытки с поздравлением к так называемому "дню" военно-морского флота РФ.

Указанные действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - как распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии России против Украины, а также глорификация лиц, причастных к этой агрессии.

Решение суда

Луцкий горрайонный суд установил, что во время досудебного расследования обвиняемая заключила соглашение о признании виновности. Женщине назначили четыре года лишения свободы, однако наказание заменили на один год испытательного срока. Также пенсионерка должна заплатить почти 12 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.

Напомним, недавно мы писали, что уроженец Ивано-Франковской области воевал в составе армии РФ против ВСУ. Его привлекли к уголовной ответственности, поскольку мужчина совершил госизмену и коллаборационизм.

Также мы писали, что во Львовской области судили военного, который совершил СВЧ и находился вне места службы почти 4 месяца.