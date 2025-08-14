Чоловік воював на боці окупантів — яке покарання обрав для нього суд

Російський військовий. Фото ілюстративне: росЗМІ

Уродженець Івано-Франківщини воював у складі російської армії проти ЗСУ. За державну зраду та колабораціонізм його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 11 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2019 року фігуранта судили на Одещині за СЗЧ. У 2022 році він в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області перейшов на бік РФ, а в жовтні 2023 року в Маріуполі долучився до добровольчого російського батальйону імені Богдана Хмельницького, який входив до складу ДНР. 5 листопада того ж року зрадник присягнув на вірність Росії.

У лютому й березні минулого року він воював проти українських військових поблизу Урожайного та Великої Новосілки Волноваського району, командував розвідувальним підрозділом оперативно-бойового тактичного формування "Каскад" і вербував бойовиків для розвідки та вчинення диверсії проти українських військових.

Рішення суду

За державну зраду, колабораціонізм, створення терористичної групи та незаконних воєнізованих формувань зловмисника засудили до 15 років ув'язнення та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий же строк. Також у нього конфіскують майно. Відбуття покарання рахуватимуть від дати затримання порушника.

