Мужчина воевал на стороне оккупантов — какое наказание избрал для него суд

Уроженец Ивано-Франковской области воевал в составе российской армии против ВСУ. За государственную измену и коллаборационизм его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 11 августа.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2019 году фигуранта судили в Одесской области за СОЧ. В 2022 году он во временно оккупированной Еленовке Донецкой области перешел на сторону РФ, а в октябре 2023 года в Мариуполе присоединился к добровольческому российскому батальону имени Богдана Хмельницкого, который входил в состав ДНР. 5 ноября того же года предатель присягнул на верность России.

В феврале и марте прошлого года он воевал против украинских военных вблизи Урожайного и Большой Новоселки Волновахского района, командовал разведывательным подразделением оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" и вербовал боевиков для разведки и совершения диверсий против украинских военных.

Решение суда

За государственную измену, коллаборационизм, создание террористической группы и незаконных военизированных формирований злоумышленника приговорили к 15 годам заключения и лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок. Также у него конфискуют имущество. Отбытие наказания будут считать от даты задержания нарушителя.

