Главная Новости дня Мужчина воевал на стороне РФ — как его наказал суд

Мужчина воевал на стороне РФ — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 01:03
Мужчина воевал на стороне оккупантов — какое наказание избрал для него суд
Российский военный. Фото иллюстративное: росСМИ

Уроженец Ивано-Франковской области воевал в составе российской армии против ВСУ. За государственную измену и коллаборационизм его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 11 августа.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2019 году фигуранта судили в Одесской области за СОЧ. В 2022 году он во временно оккупированной Еленовке Донецкой области перешел на сторону РФ, а в октябре 2023 года в Мариуполе присоединился к добровольческому российскому батальону имени Богдана Хмельницкого, который входил в состав ДНР. 5 ноября того же года предатель присягнул на верность России. 

В феврале и марте прошлого года он воевал против украинских военных вблизи Урожайного и Большой Новоселки Волновахского района, командовал разведывательным подразделением оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" и вербовал боевиков для разведки и совершения диверсий против украинских военных.

Решение суда

За государственную измену, коллаборационизм, создание террористической группы и незаконных военизированных формирований злоумышленника приговорили к 15 годам заключения и лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок. Также у него конфискуют имущество. Отбытие наказания будут считать от даты задержания нарушителя.

Напомним, на Волыни судили мужчину, которого ТЦК обвинял в уклонении от призыва. Суд его оправдал.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина поджег автомобиль военного и почтовое отделение. За содеянное он проведет десять лет в тюрьме и должен компенсировать убытки.

суд госизмена Коллаборант война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
