Суд наказал мужчину, который проигнорировал боевую повестку

Заседание суда. Фото иллюстративное: poltava.to

На Прикарпатье уроженец села Яковка уклонился от мобилизации, проигнорировав боевую повестку после прохождения ВВК. Однако на суде мужчина согласился защищать страну, поэтому ему изменили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчину, которого зовут Любомир Козак, 1 марта 2023 года остановили полицейские вместе с представителями ТЦК. Они проверили его документы, после чего пригласили в территориальный центр комплектования. Уже 6 числа Любомир прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе. Тогда же он получил боевую повестку на 9 марта для отправки в воинскую часть.

Любомир Козак объяснил, что не явился за повесткой из-за болезни бабушки, страдающей сахарным диабетом. По его словам, в день, когда ему предстояло прибыть для отправки в воинскую часть, ее состояние резко ухудшилось, и он решил остаться, чтобы оказать ей помощь.

Решение суда

На судебном заседании прикарпатец раскаялся за свой поступок и заявил о готовности исправить ситуацию и встать на защиту Украины. Он обратился в суд с просьбой учесть это намерение и не лишать его воли.

Судья Коломыйского горрайонного суда, Ирина Третьякова, отметила, что защищать страну можно только находясь на свободе. Признав Любомира Козака виновным в уклонении от мобилизации, она вместо трех лет лишения свободы назначила ему полтора года условного наказания.

Напомним, что в Умани Черкасской области мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК), потому что "не хотел умирать". Суд избрал для него наказание.

В Винницкой области мужчина отказался от мобилизации после получения повестки. Он считал территориальные центры комплектования (ТЦК) незаконными. За это его осудили.