Суд наказал мужчину, который проигнорировал боевую повестку

Мужчина проигнорировал боевую повестку — как его наказал суд
На Прикарпатье уроженец села Яковка уклонился от мобилизации, проигнорировав боевую повестку после прохождения ВВК. Однако на суде мужчина согласился защищать страну, поэтому ему изменили наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, мужчину, которого зовут Любомир Козак, 1 марта 2023 года остановили полицейские вместе с представителями ТЦК. Они проверили его документы, после чего пригласили в территориальный центр комплектования. Уже 6 числа Любомир прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе. Тогда же он получил боевую повестку на 9 марта для отправки в воинскую часть.
Любомир Козак объяснил, что не явился за повесткой из-за болезни бабушки, страдающей сахарным диабетом. По его словам, в день, когда ему предстояло прибыть для отправки в воинскую часть, ее состояние резко ухудшилось, и он решил остаться, чтобы оказать ей помощь.
Решение суда
На судебном заседании прикарпатец раскаялся за свой поступок и заявил о готовности исправить ситуацию и встать на защиту Украины. Он обратился в суд с просьбой учесть это намерение и не лишать его воли.
Судья Коломыйского горрайонного суда, Ирина Третьякова, отметила, что защищать страну можно только находясь на свободе. Признав Любомира Козака виновным в уклонении от мобилизации, она вместо трех лет лишения свободы назначила ему полтора года условного наказания.
Напомним, что в Умани Черкасской области мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК), потому что "не хотел умирать". Суд избрал для него наказание.
В Винницкой области мужчина отказался от мобилизации после получения повестки. Он считал территориальные центры комплектования (ТЦК) незаконными. За это его осудили.
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