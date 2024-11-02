Суд покарав чоловіка, який проігнорував бойову повістку

Засідання суду. Фото ілюстративне: poltava.to

На Прикарпатті уродженець села Яківка ухилився від мобілізації, проігнорувавши бойову повістки після проходження ВЛК. Однак на суді чоловік погодився захищати країну, тож йому змінили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловіка, якого звуть Любомир Козак, 1 березня 2023 року зупинили поліцейські разом із представниками ТЦК. Вони перевірили його документи, після чого запросили до територіального центру комплектування. Вже 6 числа Любомир пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Тоді ж він отримав бойову повістку на 9 березня для відправки до військової частини.

Любомир Козак пояснив, що не з'явився за повісткою через хворобу бабусі, яка страждає на цукровий діабет. За його словами, у день, коли він мав прибути для відправлення до військової частини, її стан різко погіршився, і він вирішив залишитися, щоб надати їй допомогу.

Рішення суду

На судовому засіданні прикарпатець розкаявся за свій вчинок та заявив про готовність виправити ситуацію і стати на захист України. Він звернувся до суду з проханням врахувати цей намір та не позбавляти його волі.

Суддя Коломийського міськрайонного суду, Ірина Третьякова, зазначила, що захищати країну можна лише перебуваючи на волі. Визнавши Любомира Козака винним в ухиленні від мобілізації, вона замість трьох років позбавлення волі, призначила йому півтора року умовного покарання.

Нагадаємо, що в Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіально центру комплектування (ТЦК), бо "не хотів помирати". Суд обрав для нього покарання.

У Вінницькій області чоловік відмовився від мобілізації після отримання повістки. Він вважав Територіальні центри комплектування (ТЦК) незаконними. За це його засудили.