Суд покарав чоловіка, який проігнорував бойову повістку

Чоловік проігнорував бойову повістку — як його покарав суд
На Прикарпатті уродженець села Яківка ухилився від мобілізації, проігнорувавши бойову повістки після проходження ВЛК. Однак на суді чоловік погодився захищати країну, тож йому змінили покарання.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, чоловіка, якого звуть Любомир Козак, 1 березня 2023 року зупинили поліцейські разом із представниками ТЦК. Вони перевірили його документи, після чого запросили до територіального центру комплектування. Вже 6 числа Любомир пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Тоді ж він отримав бойову повістку на 9 березня для відправки до військової частини.
Любомир Козак пояснив, що не з'явився за повісткою через хворобу бабусі, яка страждає на цукровий діабет. За його словами, у день, коли він мав прибути для відправлення до військової частини, її стан різко погіршився, і він вирішив залишитися, щоб надати їй допомогу.
Рішення суду
На судовому засіданні прикарпатець розкаявся за свій вчинок та заявив про готовність виправити ситуацію і стати на захист України. Він звернувся до суду з проханням врахувати цей намір та не позбавляти його волі.
Суддя Коломийського міськрайонного суду, Ірина Третьякова, зазначила, що захищати країну можна лише перебуваючи на волі. Визнавши Любомира Козака винним в ухиленні від мобілізації, вона замість трьох років позбавлення волі, призначила йому півтора року умовного покарання.
Нагадаємо, що в Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіально центру комплектування (ТЦК), бо "не хотів помирати". Суд обрав для нього покарання.
У Вінницькій області чоловік відмовився від мобілізації після отримання повістки. Він вважав Територіальні центри комплектування (ТЦК) незаконними. За це його засудили.
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