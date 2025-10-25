Видео
Главная Новости дня Мужчина ограбил прохожего — как его наказал суд

Мужчина ограбил прохожего — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 00:33
обновлено: 18:47
Мужчина избил и ограбил незнакомца — что решил суд
Мужчине надевают наручники. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

В Хмельницком 30-летний мужчина избил и обокрал прохожего. Ему уже избрали наказание.

Об этом 17 октября сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

В январе текущего года фигурант ударил незнакомца на улице кулаком в голову. Когда же потерпевший упал на землю, забрал у него мобильный телефон, деньги, банковские карты и другие личные вещи, после чего скрылся с места преступления.

Решение суда

Обвиняемого ранее уже осуждали за аналогичные преступления. Сейчас же его признали виновным в грабеже в условиях военного положения и похищении документов. За совершенное нарушитель проведет в тюрьме восемь лет. Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный находится под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области безработная женщина украла более двух тысяч долларов у пенсионера. Ей назначили наказание в виде семи лет заключения.

Также мы сообщали, что пьяный водитель совершил на Ивано-Франковщине ДТП, в результате которого травмировался его пассажир. Мужчину приговорили к более чем трем годам лишения свободы.

суд правосудие кража ограбление наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
