Україна
Чоловік пограбував перехожого — як його покарав суд

Чоловік пограбував перехожого — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 00:33
Оновлено: 18:47
Чоловік побив і пограбував незнайомця — що вирішив суд
Чоловіку надягають наручники. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

У Хмельницькому 30-річний чоловік побив і обікрав перехожого. Йому вже обрали покарання.

Про це 17 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

У січня поточного року фігурант вдарив незнайомця на вулиці кулаком у голову. Коли ж потерпілий упав на землю, забрав у нього мобільний телефон, гроші, банківські картки та інші особисті речі, після чого втік із місця злочину.

Рішення суду 

Обвинуваченого раніше вже засуджували за аналогічні злочини. Наразі ж його визнали винним у грабежі в умовах воєнного стану та викраденні документів. За вчинене порушник проведе у в'язниці вісім років. Вирок ще не набув законної сили. Засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області безробітна жінка вкрала понад дві тисячі доларів у пенсіонера. Їй призначили покарання у вигляді семи років ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що п'яний водій скоїв на Івано-Франківщині ДТП, унаслідок якої травмувався його пасажир. Чоловік засудили до понад трьох років позбавлення волі.

суд правосуддя крадіжка пограбування покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
