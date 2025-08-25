Суд лишил свободы мужчину, который обокрал здание воина ВСУ

Мужчина ограбил дом военного — как наказал суд
В Днепре судили мужчину, который ограбил дом военнослужащего. За содеянное гражданин получил наказание.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Детали дела
Согласно материалам дела, в апреле жители Новокодакского района обратились в полицию после того, как услышали звуки из дома своего соседа — военнослужащего, который в это время находился на передовой.
"Люди решили проверить дом и застали внутри неизвестного мужчину, который пытался убежать с имуществом хозяина. Соседи остановили грабителя на месте и передали его правоохранителям", — говорится в сообщении.
Полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Решение суда
Следователи вручили задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.
После рассмотрения дела суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и вынес приговор — наказание в виде семи лет лишения свободы.
